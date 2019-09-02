В Жлобинском районе произошло убийство. 33-летний мужчина убил дачницу из России и бросил на станции ее 6-летнего сына. Сам подозреваемый уехал на поезде.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси проинформировала, что подозреваемого задержали, его допрашивают.

Утром 26.08.2019 в милицию поступил звонок от директора Пиревичской средней школы, который рассказал, что в школу привели ребенка, а где его родители, неизвестно.

Привела мальчика жительница деревни Солтановка. Ребенка, по ее словам, нашла кассирша железнодорожной станции. На станции его оставил какой-то пьяный мужчина, он сел на поезд и уехал. Жительница Солтановки забрала ребенка, она раньше видела его с мамой в магазине.

Также она рассказала, что семья приезжает в деревню Круговец на лето на дачу, но их дом был закрыт.

Временно ребенка поместили в приют. Он сказал, что живет с папой и мамой в России, а на станцию привел его дядя, которого зовут Слава.

Инспекцию по делам несовершеннолетних подключили к поиску родственников. В итоге сотрудникам ИДН удалось связаться с родственниками из РФ. Им сообщили, что мама мальчика пропала. Отец выехал в РБ, ему передали сына.