2 сентября начался новый учебный год.
Ко Дню знаний движение «Говори правду» запустила сайт pobory.by — против поборов в образовании.
«По Конституции образование в Беларуси бесплатное. По факту — платим на каждом шагу. И ни на что не можем влиять. Министерство образования вообще не признает, что есть такая практика. Считает это единичными случаями.
Нужно сказать им правду, — отмечает сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев. — Уверен, что многие, через чаты родительских комитетов, уже получили «извещение» сколько нужно сдать денег».
В чем же состоит замысел ?
Родителям предложено регистрировать все поборы, а после формирования информационной базы «Говори правду» начнет кампанию за отмену поборов в образовании.
К Дню знаний мы подготовили вам подарок. Сайт pobory.by — наше слово против поборов в образовании. Когда его ещё запускать, если не сегодня. По Конституции образование в Беларуси бесплатное. По факту — платим на каждом шагу. И ни на что не можем влиять. Министерство образования вообще не признает, что есть такая практика. Считает это единичными случаями. Нужно сказать им правду. Уверен, что многие, через чаты родительских комитетов, уже получили «извещение» сколько нужно сдать денег. Мы предлагаем всем родителям регистрировать поборы, после чего, на основе данных, мы начнём кампанию за отмену поборов в образовании и учёт нашего мнения. Делитесь сайтом pobory.by , фиксируйте поборы и давайте вместе добиваться справедливости для нас и наших детей. Есть идеи 💡 как развивать сайт — пишите мне. #Dmitriev #zapraudu
Posted by Andrey Dzmitryeu on 1 Sentyabr 2019, Bazar günü