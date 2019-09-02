2 сентября начался новый учебный год.

Ко Дню знаний движение «Говори правду» запустила сайт pobory.by — против поборов в образовании.

«По Конституции образование в Беларуси бесплатное. По факту — платим на каждом шагу. И ни на что не можем влиять. Министерство образования вообще не признает, что есть такая практика. Считает это единичными случаями.

Нужно сказать им правду, — отмечает сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев. — Уверен, что многие, через чаты родительских комитетов, уже получили «извещение» сколько нужно сдать денег».

В чем же состоит замысел ?

Родителям предложено регистрировать все поборы, а после формирования информационной базы «Говори правду» начнет кампанию за отмену поборов в образовании.