Работники центрального детского парка им. М.Горького сообщили, что администрация отказывается реагировать на их жалобы о неисправности и небезопасности аттракционов. Вместо того чтобы их чинить и соблюдать правила эксплуатации, руководство парка наказывает дежурных. А тех, кто пытается жаловаться — увольняют.

Особую тревогу, по словам работников, вызывает ситуация с самым известным аттракционом в парке — колесом обозрения высотой в 54 метра.

В начале сезона дежурные аттракциона обнаружили, что во время и после дождя вода течет прямиком в электрощитовую колеса обозрения, в которой находятся датчики и провода.

«Напряжение там 380 вольт» , — поясняет один из работников.

Когда идет дождь, колесо обозрения останавливают. По инструкции и госстандартам аттракцион ещё два часа должен сушиться, но как рассказали работники парка, эти условия администрация не разрешает соблюдать.

— Как только дождь закончился — последняя капля упала, приходят механик и инженер и просто заставляют дежурных вытирать аттракцион тряпкой и запускать. Щитовая при этом вся в воде, датчики тоже. Провода в воде. Этот аттракцион посещают бабушки, дедушки, молодые люди, грудные дети, беременные женщины. Шутки с таким напряжением в 380 вольт плохи, — рассказывают работники.

Платформа, на которой стоит колесо обозрения, из металла, сама конструкция тоже. А, как известно, это хорошие проводники.

Ещё в июле этого года работники парка зафиксировали на видео, как вода течет в щитовую аттракциона, и отправили в Мингорисполком с просьбой помочь решить проблему:

— В результате в конце июля приехала проверка и единственный вопрос работникам был — где вы кушаете? По техническим вопросам ничего не спрашивали. Позже приехал главный инженер Минскзеленстроя Бабивский. После его визита инженер-энергетик Завадский Ю.Ф., начальник парка Косевич Р.А. запретили дежурным заходить в щитовую. Был якобы проведен ремонт, но как показывает практика ничего не изменилось: вода в щитовой как была так и осталась.

Единственный, кто получил разрешение входить в щитовую — инженер-энергетик парка. Дежурные отмечают, что это прямое нарушение инструкции и потенциальная опасность для посетителей и работников:

— Дежурный при неблагоприятных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях должен отключить аттракцион, т.е. выключить именно рубильник, чтобы обесточить аттракцион и оповестить администрацию парка. Получается, что руководство парка издало приказ, согласно которому и мы, и они нарушают установленную инструкцию.

Работники рассказывают, что тех, кто пытается сообщать о нарушениях, руководство начинает наказывать или предлагать уволиться.

— Даже когда аттракцион сломан, руководство парка заставляет запускать его вместе с людьми. Например, с аттракционом «Зодиак» была подобная ситуация. Он был сломан и дежурный отказался катать людей. Пришёл энергетик и сказал, что всё равно нужно запускать. Работник написал на энергетика жалобу, но закончилась история тем, что уволили самого дежурного якобы за то, что он неправильно эксплуатировал аттракцион, — делятся работники.

Есть регламент для всех аттракционов — у них должен быть перерыв в работе. Однако руководство парка запрещает останавливать, например, колесо обозрения, чтобы не потерять прибыль.

— Этот регламент предусмотрен даже не для того, чтобы работник мог сходить на перерыв, а для того, чтобы аттракцион отдохнул, остыл. В течение дня должно быть два перерыва по 15 минут и один на полчаса. Это время совпадает с перерывом у работников и обедом. Если работники закрывают аттракцион в свой законный перерыв, приходит начальник парка и спрашивает, зачем они это сделали.

Некоторые дежурные работают на аттракционе по одному, им также не разрешают закрывать аттракционы — соответственно люди не могут выйти на перерыв.

«Работу аттракционов фактически не проверяют. Всё происходит формально. Приходит главный инженер, ставит свою подпись и всё — можно кататься. Почему никого не волнует, что могут пострадать люди?», — подводят черту работники.