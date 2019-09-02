Глава Католической церкви призвал мир решительно противодействовать изменению климата, и в частности — отказаться от ископаемого топлива.

Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата, среди которых отказ от ископаемого топлива. Соответствующее заявление он обнародовал в воскресенье, 1 сентября, сообщает Радио Свобода.

Папа также объявил о начале нескольких недель молитвы для христиан, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения и использования природных ресурсов.

«Глава римско-католической церкви высказал пожелание, чтобы люди больше задумывались над «рассудительными или вредными» ежедневными решениями относительно потребления и «эгоцентричным» отношением к миру», — говорится в сообщении.

В заявлении Франциска также упоминается саммит ООН по сохранению климата, который должен состояться 23 сентября в Нью-Йорке.

По его мнению, это событие является возможностью для правительств «взять на себя ответственность и показать политическую волю к решительным мерам», чтобы как можно быстрее достичь нулевой отметки выбросов парниковых газов и ограничить повышение средней температуры по планете. Такое ограничение предусмотрено в Парижской климатической соглашении 2015 года.

Понтифик назвал загрязнение, длительное использование ископаемого топлива, интенсивную сельскохозяйственную эксплуатацию и обезлесения среди крупнейших причин глобального потепления.

Ранее сообщалось, что в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию. Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества.

Напомним, темпы потепления на Земле самые высокие за 2000 лет. На планете происходят климатические изменения, принципиально отличающиеся от изменений на протяжении последних двух тысяч лет.