Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью ТАСС заявил, что подготовленная на данный момент программа по интеграции не преследует политических целей. Он является руководителем рабочей группы с российской стороны.

«Это не вопрос объединения государств — речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально», — сказал он.

Схожую позицию после доклада Александру Лукашенко декларировал премьер-министр Сергей Румас. Он заявлял, что программа может быть парафирована на уровне премьеров в сентябре. Далее стороны намерены детализировать ее в 28 дорожных картах. Все документы должны быть готовы к подписанию в декабре.