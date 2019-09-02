По итогам 7 месяцев текущего года средняя зарплата учителей составила чуть больше 900 рублей.

Об этом в программе «Контуры» на ОНТ рассказал министр образования Игорь Карпенко.

— Я президенту доложил, что по итогам 7 месяцев текущего года среднемесячная заработная плата учителя — чуть больше 900 рублей, — рассказал министр.

По словам Карпенко, уже разработана программа, согласно которой к 2025 году заработная плата педагогических работников должна составить 100% к средней зарплате по стране, а профессорско-преподавательского состава — 150%.

Средняя зарплата в июне в Беларуси составила 1 080,5 рубля.

Ранее министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что медикам в 2020 году поднимут зарплаты на 20%, а к 2025 их вообще удвоят.