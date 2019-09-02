Президент Беларуси заявил, что может встретиться с матерями осужденных по антинаркотической статье. Они давно добиваются встречи с президентом.

«Думаю, надо встретиться с этими родителями, которые хотят со мной встретиться. Но им же надо что-то сказать, и в этом отношении мы думаем, что сделать», — сказал он сегодня в ходе посещения новой школы в Минске, передает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко признал, что в части антинаркотического законодательства в Беларуси поступили жестче, чем нужно. Он высказался в пользу послаблений.

«По антинаркотитическому законодательству мы убедились, что мы жестковато это сделали. Отпустим, но немного», — сказал президент.

Он также добавил, что «жесточайшие законы» были приняты по его инициативе. Именно их просят изменить матери заключенных. Два месяца назад движение «Матери-328» уже встречалось с главой Администрации президента Натальей Кочановой. Она пообещала изучить более 100 уголовных дел, а некоторые из них пересмотреть. Также с матерями встречался глава МВД Юрий Караев.

Амнистия этого года коснулась и осужденных по ст. 328 УК. Осужденные по частям 1,2,3 статьи 328 за незаконный оборот наркотиков к ограничению или лишению свободы освобождаются от наказания сроком на 1 год, несовершеннолетние, осужденные по этой статье, на срок 2 года.

«Это по моей инициативе были приняты соответствующие законы. Притом, ну где-то мы, наверное, перегнули. Тот, кто наркотики потребляет, — больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом — в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого», — пояснил президент.

Вместе с тем президент еще раз обозначил свою жесткую позицию по отношению к наркотикам, в том числе их потребителям.

«Тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, никакой пощады не будет. Человек, употребляющий наркотики, способен на все. Это страшные люди», — сказал он.

Напомним, что на недавнем совещании с силовиками Александр Лукашенко говорил о фактах фальсификации уголовных дел, провокациях, которые устраивали именно работники органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.