Сегодня, 2 сентября, Александр Лукашенко посетил недавно построенную в Минске среднюю школу № 93. Он принял участие в торжественном открытии учебного заведения.

Глава государства сказал, что этот день является особенным и волнующим как для школьников, так и для родителей.

Обращаясь к тем, кто вскоре сядет за парты новой школы в микрорайоне Великий Лес, президент обратил внимание на то, что во время обучения не стоит терять время даром. Следует по возможности получать как можно больше знаний.

Если вы хотите быть конкурентными в жизни, при всей сложности, нежелании порой учиться, тяжести образования надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания, — подчеркнул белорусский лидер.

Также глава государства обратился и ко взрослым. В частности, он потребовал усилить дисциплину в учреждениях образования, информирует пресс-служба президента Республики Беларусь.

По его словам, в последнее время дисциплина в школе сильно упала. В связи с этим главе Минобразования, губернаторам и мэру столицы поставлена задача принять меры для усиления порядка и дисциплины.

Школа — это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами — учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем, — сказал Александр Лукашенко.