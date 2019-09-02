Международная федерация футбола (ФИФА) представила номинантов на звание лучшего игрока года в рамках The Best FIFA Football Awards.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, на награду претендуют три футболиста: Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия) Лионель Месси (Барселона, Аргентина) Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды).

В голосовании принимали участие журналисты, главные тренеры и капитаны национальных сборных со всего мира, а также фанаты.

Имя победителя будет объявлено на церемонии в Милане 23-го сентября.