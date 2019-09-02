Об этом сообщил сегодня на презентации нового самолета в Национальном аэропорту Минск первый заместитель гендиректора «Белавиа» Глеб Пархамович, передает БЕЛТА.

Embraer 195-Е2 прилетел в Минск во время мирового демонстрационного турне. Необычный самолет уже показали в Китае, Японии, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря экономичности его успели прозвать «Охотник за прибылью».

Новейший Embraer Е195-Е2 отличается самым тихим салоном (на 50% тише самолетов нынешнего поколения) и самым низким уровнем выбросов среди узкофюзеляжных самолетов, а также яркой запоминающейся раскраской Tech Lion («Цифровой лев»).

«Абсолютно уверен, что мы будем продолжать сотрудничать по этому самолету. Сейчас работаем по определению облика нового самолета Embraer 195-E2 для компании «Белавиа», — отметил Глеб Пархимович.

Национальный авиаперевозчик получил первый самолет Embraer в 2012 году.

«За это время получили и успешно эксплуатируем 10 самолетов Embraer первого поколения. Мы с нетерпением ожидаем поступления в наш флот еще двух самолетов, — сказал Глеб Пархимович. — Надеюсь, если не в следующем, то в 2021 году будем ждать и встречать самолеты нового поколения Е2«.