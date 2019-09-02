Борисовчане потерпели третье поражение в сезоне. Они отстают от лидирующего брестского «Динамо» на пять очков, имея лишь одну игру в запасе.

МИНСК — БАТЭ — 3:2

Минск. 1 сентября. Стадион ФК «Минск». 19.45. 1720 зрителей.

Судьи — В.Шимусик, А.Войтешонок (оба — Осиповичи), А.Бантеев (Бобруйск).

МИНСК: Леонов, А.Иванов, Шевченко (Жердев, 94+), Бахар (Свежов, 82), Яроцкий, Д.Климович (к), А.Васильев, Видич, Чаговец, Сазончик, Насибулин (Ковель, 92+).

Запасные: Пришивалко, Шибун, Шемрук, Лаврик.

БАТЭ: Черник, Филипович, Яблонский, Драгун, Копитович, Риос, Виллюмссон (Бага, 49), Стасевич (к), Волков, Туоминен (Дубаич, 38), Мукам.

Запасные: Чичкан, Березкин, Дубаич, Скавыш, Сарока, Бессмертный.

ГОЛЫ: 1:0 — Чаговец (3). 2:0 — Бахар (10). 3:0 — Сазончик (19). 3:1 — Драгун (52). 3:2 — Филипович (70).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Яроцкий (17), Мукам (31), Стасевич (58), Ал.Васильев (60), Волков (79).