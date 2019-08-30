Жестокое убийство: женщину облили бензином и подожгли под Солигорском

Под Солигорском было совершено убийство с особой жестокостью: 39-летнюю женщину облили горючим и подожгли. От полученных ожогов она скончалась. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Инцидент произошёл 27 августа ночью во дворе частного дома в деревне, расположенной в Солигорском районе. По предварительной информации, женщину облили горючей жидкостью, после чего подожгли. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили жильцов и зафиксировали следы. В ходе осмотра правоохранители обнаружили бутылку с остатками горючей жидкости, а также другие фрагменты. Были получены сведения о криминальном характере происшествия.

В убийстве с особой жестокостью подозревают 36-летнего хозяина дома. Он работает газоэлектросварщиком.

Подозреваемого задержали. Следствие продолжается, назначены экспертизы.