В годовщину смерти звезды советской эстрады своими воспоминаниями о жизни с артистом поделилась Нелли Кобзон.

30 августа – годовщина смерти Иосифа Кобзона. Звезда советской эстрады ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Его вдова Нелли Кобзон призналась, что до сих пор переживает утрату.

Вдова советского артиста рассказала, что Кобзон сделал ей предложение через три дня знакомства. Он увидел молодую Нелли на вечеринке в гостях у общих друзей и так был очарован её красотой, что не мог устоять.

По словам вдовы артиста, она не ответила ему сразу согласием, так как была воспитана в строгих традициях. Тогда Кобзон приехал к семье своей будущей жены в гости в Ленинград. Ещё через две встречи Нелли приняла предложение артиста.

По словам Нелли, она выходила замуж за артиста без особых чувств – любовь пришла к ней позднее.

Поэтому наша любовь родилась, когда мы друг друга хорошо узнали, когда появились на свет наши дети. Когда мы полюбили наших мам одинаково, – цитирует «КП» слова вдовы артиста.

Нелли вспоминает о муже с любовью. Она была очень счастлива в браке с ним, народный артист выполнял все капризы своей жены и никогда не отказывал в помощи.