За июль внешний государственный долг Беларуси снизился на 200 млн долларов. На 1 августа он составил 16,5 млрд долларов.

В пятницу в Минфине Беларуси сообщили, что государственный долг страны на 1 августа составлял 42,7 млрд рублей. С начала года он снизился на 2,6 млрд рублей, или на 5,8%. Внешний госдолг составлял 16,5 млрд долларов, его снижение с начала года составило $0,4 млрд, или 2,3%.

Отмечается, что за семь месяцев 2019-го было привлечено государственных кредитов на сумму около 560 миллионов долларов. Больше всего — из России (от правительства и банков) — 448 млн долларов. За тот же период по внешнему государственному долгу было выплачено более миллиарда долларов (почти 411 млн долларов — банком КНР, почти $404 млн — правительству РФ).

Что касается внутреннего долга, то на 1 августа он составлял 9,2 млрд рублей. В этом году он увеличился на 0,3 млрд, или на 3%.