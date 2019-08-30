«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается», — подчеркивают в администрации президента Украины.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского опровергла сообщения СМИ об окончании процедуры обмена пленными между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале офиса утром в пятницу, 30 августа.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности», — утверждается в сообщении.

«Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и множественные «источники», — отметили далее в администрации Зеленского, заодно призвав «понимать последствия дезинформации», назвав ее «игрой с эмоциями общества». В администрации пообещали: «Когда взаимный обмен удерживаемыми лицами завершится, офис президента сообщит об этом по официальным каналам».

Противоречивые сведения об обмене военнопленными

О ситуации с обменом по-прежнему поступают противоречивые сведения. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская призвала журналистов не предвосхищать события. «Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго», — написала Гитлянская в соцсети Facebook, попросив «не распространять непроверенную информацию».

В свою очередь в СБУ корреспонденту DW сообщили, что до конца недели «ничего не будет».

В России тоже не подтверждают завершение обмена

Тем временем адвокат удерживаемых в Украине россиян Валентин Рыбин заявил ТАСС, что его подзащитные остаются в СИЗО. «Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — подчеркнул он

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник передает, что «необходимо еще некоторое время для оформления документов».

Все началось с поста в Facebook

Несколькими часами ранее сотрудница Верховной рады Анна Исламова сообщила в соцсети Facebook, что Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев: «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем». Ее сообщение новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.

По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.