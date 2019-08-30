Столицей популярного конкурса песни выбран Роттердам — в первую очередь благодаря концертному залу.

Конкурс песни «Евровидение 2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, сообщили в пятницу организаторы шоу, сообщает Sputnik.

Нидерланды получили право проведения «Евровидения» в 2020 году благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса на шоу в 2019-м. Даты и место проведения музыкального состязания до последнего момента не назывались.

Согласно принятому организаторами «Евровидения» решению, пройдет шоу в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал — 17 мая.

«Выбирая Роттердам в качестве места проведения мероприятия, мы выбираем не только город с особой историей и неоспоримыми отличительным чертами. Мы выбираем концертный зал Ahoy («Ахой»), который, по нашим оценкам, является наиболее подходящей площадкой для производства с использованием самых современных технологий трех телешоу с общей аудиторией в 180 млн зрителей», — заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.

Участие в «Евровидении 2020» уже подтвердили более трех десятков стран. В целом же их число ожидается на уровне последних лет — около 40 государств, в том числе и Австралия, где конкурс является очень популярным.