Научно-практические центры с современным оборудованием, передовые технологии, парк новейших автомобилей скорой помощи. Таковы реалии современной белорусской медицины… в Минске и некоторых областных центрах. А какая ситуация в регионах, небольших райцентрах?

– Директор на моей работе умер прямо у себя в кабинете, – рассказывает член «Говори правду» Ольга Паук, жительница райцентра Октябрьский Гомельской области. – Ему стало плохо, вызвали «скорую». Врачи приехали на старом автомобиле «буханке», в котором не было возможности оказать помощь. Тогда я поняла, что лекарств, оборудования и машин нет и все мы лишены шанса на спасение в экстренной ситуации. Жителей Октябрьского часто приходится отвозить в больницы Гомеля и Светлогорска, для чего нужен автомобиль, в котором есть возможность оказывать помощь в дороге.

Так началась кампания по сбору подписей за реанимобиль для Октябрьского района. Ольга собрала 170 подписей местных жителей, они были направлены в управление здравоохранения Гомельской области и в Октябрьский райисполком.

– В начале июня состоялся визит главы облздрава, – рассказывает Ольга. – Он заявил, что реанимобиль нам не положен по законодательству, потому что в Октябрьском районе слишком мало жителей. Главврач нашей районной больницы не придумал ничего лучше, как призвать… рожать побольше. Но во время встречи местная власть пообещала купить «скорую» категории «Б», в которой имеется какое-то оборудование и возможность подключения дополнительных аппаратов.

Ольга Паук возмутилась ситуацией и начала кампанию «Робім разам», чтобы изменить законодательство о здравоохранении:

– Получается, что если в районе мало жителей, то ему не положен реанимобиль, но при этом положен райисполком, который регулярно приобретает автомобили для своих чиновников. Мы и начали сбор подписей за изменение законодательства. Чтобы подход к распределению ресурсов в здравоохранении зависел не от количества жителей, а от степени удаленности малых городов от областных больниц или крупных медицинских центров.

Активность команды «Робім разам» дала результат. Октябрьская районная больница объявила тендер на покупку автомобиля скорой помощи за 65 тысяч рублей.

– Я поняла, что цена не соответствует категории, тендер не состоится, закуп-

ка будет саботирована! Приобретут «скорую» класса «А», то есть обычную пере-

возку. Пришлось писать в райисполком и больницу электронное письмо с просьбой

обосновать выставленную цену, – рассказывает Ольга Паук.

И на днях появились обнадеживающие новости: из бюджета Октябрьского района выделены 95 тысяч рублей на приобретение «скорой». На эту сумму можно приобрести автомобиль класса «Б», то есть с оборудованием для оказания медицинской помощи.

– Теперь будем следить, чтобы был проведен честный тендер и приобретен современный автомобиль «скорой».

А подписей за изменение законодательства о здравоохранении собрано уже около сотни. Вскоре они будут переданы в Министерство здравоохранения Беларуси.

Присоединиться к инициативе «Робім разам» можно по телефону +375 (29) 853-40-17.