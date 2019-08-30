Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю его 65-летия, в которой подтвердил готовность к продолжению «товарищеского диалога и конструктивной совместной работы».

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы на благо братских народов России и Беларуси», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов, подчеркнув, что он уже четверть века «неустанно работает над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач».

«Вы постоянно вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге, будет способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства, наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия — как на двусторонней основе, так и в рамках евразийских интеграционных процессов», — отмечает Путин в поздравлении.

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел с Лукашенко телефонный разговор, в ходе которого тепло поздравил президента Беларуси с 65-летием.

Между тем, на официальном сайте белорусского президента указана дата рождения 31 августа.

До 2010 года в официальной биографии главы государства днем рождения было 30 августа. Как заявлял ранее президент, фактическим днем своего появления на свет он считает 31 августа. «Меня записали 30-го. И по документам 30 августа — у меня день рождения. Фактически, я родился 31-го. И мой малыш (сын Николай — ИФ) родился 31-го. Мы даже родились в одно и то же время — утром», — заявил Лукашенко в 2010 году журналистам.