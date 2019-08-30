Задержанные у Керченского пролива моряки, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб возвращаются домой, сообщил в Facebook новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев. «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», — говорится в сообщении сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой в соцсети Facebook, которое новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.

По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.

Между тем, как передает украинский телеканал «Громадське» со ссылкой на сотрудников киевского аэропорта Жуляны, в пассажирском терминале в ближайшие часы не ожидают рейсов из России. Тем не менее журналисты собираются в зале прилетов в Жулянах, ожидая вероятного прибытия спецборта.

Под арестом в РФ находились 24 украинских моряков. Кроме того, по данным Исламовой, в Украину возвращаются политзаключенные -украинский режиссер Олег Сенцов, студент Павел Гриб, активист Владимир Балух и общественный деятель Николай Карпюк. Таким образом общий список может составить 28 человек.

Противоречивые сведения

Между тем о ситуации с обменом поступают противоречивые сведения. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская призвала журналистов не предвосхищать события. «Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго», — написала Гитлянская в соцсети Facebook, попросив «не распространять непроверенную информацию».

В свою очередь в СБУ корреспонденту DW сообщили, что до конца недели «ничего не будет».

Об обмене пленными сообщили накануне

Утром 29 августа российские издания сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Спустя несколько часов ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил, что в московском следственном изоляторе «Лефортово» содержатся более 30 граждан Украины, включая членов экипажей украинских судов, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой. Они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В конце августа в российских СМИ стали появляться известия о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом, а омбудсмен России посещала украинскую столицу с однодневным визитом.