В Министерстве здравоохранения рассматривают несколько вариантов упрощения получения и продления медицинской справки для водителей. Об рассказал министр здравоохранения Владимир Караник в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, сообщает TUT.BY.

Министр рассказал, что в ближайшие годы граждане смогут либо самостоятельно подготовить выписку о своем здоровье для прохождения так называемой водительской медкомисии либо заказать ее по электронной почте.

«Человек либо сам, если он желает, чтобы у него был личный кабинет, и зарегистрировал пароль, он может зайти и подготовить выписку о своем здоровье, куда попадет вся информация о последних диагнозах и его анализах и том, у кого под наблюдением он состоит, либо заказать эту выписку по электронной почте», — рассказал министр.

Кроме того, возможно, скоро не обязательно нужно будет проходить узких специалистов, чтобы продлить действие справки о состоянии здоровья водителя.

«Сейчас обсуждается вопрос о том, что если у врача общей практики нет данных, что у человека за последние пять лет были выявлены заболевания, которые препятствуют управлению транспортным средством, то у него появится право продлить справку без посещения узких специалистов», — сообщил Караник.

По словам министра, у врача общей практики при этом будут инструменты, необходимые для проверки слуха, зрения.

«Обычные манипуляции, которые может выполнить терапевт или врач общей практики, плюс отсутствие информации, что были заболевания, препятствующие вождению, — человеку автоматически будет продлена эта справка».

По словам министра, часть элементов данного механизма будет внедрена уже в следующем году. «Что касается медосмотров, обследований, мы переходим на принципы доказательной медицины. Если это исследование не уменьшает риск развития каких-то осложнений, либо какого-то заболевания, либо каких-то фатальных последствий, выполнять его не надо», — отметил министр.