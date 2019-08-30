Сегодня, 30 августа, президенту Беларуси Александру Лукашенко исполнилось 65 лет. Глава государства юбилей отмечать не планирует, проведет его традиционно на работе.

Однажды он публично признался, что день рождения для него является «самым паршивым днем в жизни».

Об этом белорусский лидер заявил 9 лет назад в интервью «Литовскому курьеру».

У нас в семье не было принято и сейчас не принято отмечать его. Все это знают и меня никогда не поздравляют, – рассказывал президент.

По его словам, в свой знаковый день он даже специально уезжает куда-нибудь, чтобы поработать еще усерднее. Именно поэтому многие родственники поздравляет главу государства 31 августа, в день рождения сына президента Николая Лукашенко.

Это для меня самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты становишься на год старше, – признался Александр Лукашенко.