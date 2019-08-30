По словам белорусского лидера, водка «Президент» изготавливается небольшими партиями и только для преподнесения в качестве памятных подарков.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко в качестве подарка вручил советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону белорусскую водку из родниковой воды. Её, по словам Лукашенко, ценит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Это в магазине не продаётся — водка, белорусская, из нашей родниковой воды, — объяснил Лукашенко. Кадры из его беседы с Болтоном показал в своём эфире белорусский телеканал «ОНТ».

Лидер Беларуси также отметил, отвечая на вопрос американского чиновника, что эта водка лучше русской. По его словам, она не для массового производства.

— Только для подарков. Главам государств я обычно дарю… Когда покушали — рюмочку можете выпить, это полезно, — пояснил Лукашенко.

Президент Беларуси выразил готовность отправить Болтону ещё алкоголя, если тому понравится. Он также подарил советнику президента США белорусские сладости из шоколада, которые, как уточнил Лукашенко, изготовлены без сахара и консервантов, «поэтому надо съесть за 10 дней, не позднее».