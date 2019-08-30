Лукашенко провел переговоры с Путиным по телефону.

30 августа состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Президенты обсудили отношения между Российской Федерацией и Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также лидеры стран обсудили во время разговора текущую повестку дня. Лукашенко и Путин вспомнили о договоренностях, которые были достигнуты в ходе предыдущих встреч и ход их реализации.

Кроме того, государственные лидеры выразили свое мнение по поводу различных международных вопросов.