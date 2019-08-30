Девушка из Колодищей стала победительницей международного песенного конкурса Lay’s Record

Девять лет назад Катя Меньщикова с родителями и старшим братом переехали из России в Беларусь. Почему именно сюда? Говорит, что возможностей здесь больше. И ведь не прогадала! Катя стала одним из трех призеров международного песенного соревнования Lay’s Record. Поговорили с ней и узнали, что изменилось после победы в конкурсе, какие планы на будущее и чем она живет помимо музыки.

— Как ты узнала о конкурсе?

— Узнала от белорусских блогеров и решила первый раз поучаствовать. Я записала несколько видео, смонтировала их, добавила в свой аккаунт Instagram и забыла про это на какое-то время.

— А как о победе узнала?

— В тот день, когда объявили победителей, позвонила мама и сообщила, что я выиграла.

— Что было дальше?

— Сняли на песню клип.

— Слова и музыка твои?

— Да, текст и музыка мои. Написала около пяти месяцев назад. Эта песня — воспоминания о прошлом лете.

— Что-то изменилось в твоей жизни после победы в этом конкурсе?

— Возможно, чуть увеличилось число подписчиков в Instagram. Могу сказать, я осознала, что добиться можно многого в жизни. Главное — верить в мечту и не опуская рук работать над собой.

— Кто привил любовь к музыке?

— Я с раннего детства увлекаюсь музыкой, и большая заслуга в этом принадлежит моим родителям. Они сумели заинтересовать меня и научили с вниманием и уважением относиться к различным музыкальным течениям. Одним из первых шагов была колыбельная на ночь. Потом мне начали включать хорошую музыку. И когда я уже пыталась подпевать, не зная слов песни, родители поняли, что мне это нравится. И отдали меня в музыкальную школу. Вообще, петь я начала с четырех лет, а играть на музыкальных инструментах — лет с шести-семи.

— Какими музыкальными инструментами ты владеешь?

— Играю на фортепиано, осваиваю игру на гитаре и инструментах, подобных ей: укулеле, балалайке.

— На учебу времени хватает?

— Конечно! Не вижу ничего сложного в совмещении учебы с музыкой.

— В Instagram я увидела, что ты рисуешь. Как давно этим занимаешься?

— Что-то простое рисовать начала, может, лет 7 назад. Я видела, как рисует мой брат, и мне тоже стало интересно попробовать. А основательно — 4 года назад.

— Чем еще живешь помимо творчества?

— Занималась народными танцами пять лет, а теперь перешла на современные. Занималась актерским мастерством, играла в школьных спектаклях. Еще очень люблю фотографию.

— Уже решила, с какой профессией хочешь связать свое будущее?

— В ближайшие четыре года буду учиться на психолога, но свое будущее хотелось бы все-таки связать с музыкой.

— С кем из звезд мечтаешь спеть дуэтом?

— Мне нравится творчество Ed Sheeran. Думаю, это был бы он.

Фото: страница Кати Меньщиковой в Instagram