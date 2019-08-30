В ответном матче плей-офф футбольной Лиги Европы борисовский БАТЭ на своем поле оказался сильнее «Астаны» из Казахстана 2:0, но не смог выйти в групповой этап турнира, сообщает «Минск-Новости».

Неделей ранее на «Астана-Арена» хозяева добились уверенной победы 3:0. Тогда подопечные Алексея Баги пропустили дважды в первом тайме и еще один – во втором. Причем реальных моментов для взятия ворот у белорусской команды не было.

То ли дело в ответном матче на «Борисов-Арене». Только в первом тайме мяч мог трижды побывать в воротах голкипера «Астаны» Ненада Эрича. Уже на 6-й минуте Максим Скавыш замкнул верховую передачу Игоря Стасевича (1:0). Через полчаса нападающий вырвался один на один с Эричем, но замешкался, и голкипер ликвидировал угрозу. Минутой ранее Стасевич бил из-за пределов штрафной – мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги. Справедливости ради нужно сказать, что и гости могли забивать. Чего только стоили дальние мощнейшие удары в исполнении Рунара Сигурьонссона. Но вратарь БАТЭ действовал надежно.

Во втором тайме моменты у подопечных Баги тоже были. На 67-й минуте мяч после удара Скавыша побывал вновь в сетке ворот «Астаны». Однако мгновением ранее боковой судья зафиксировал у нападающего положение вне игры. Очень скоро Скавыш вышел один на один, но не смог забить. До этого угрозы несли удары Станислава Драгуна, Стасевича, Эрвейна Мукама. Дружина из Борисова продолжала осуществлять давление на владения Эрича. После удара Виллюма Виллюмсона мяч чиркнул по штанге, но в ворота не прошел. Но гол случился. Это Евгений Яблонский из-за пределов штрафной точно пробил под перекладину (2:0). После этого БАТЭ организовал настоящий штурм ворот соперника. В одной из последних атак даже Антон Чичкан пришел на розыгрыш углового. Увы, забить еще один гол, чтобы перевести матч в дополнительное время, борисовчане не успели.

Белорусская команда покидает розыгрыш турнира, а «Астана» 30 сентября узнает соперников по групповой стадии Лиги Европы.