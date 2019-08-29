Законопроект об импичменте могут сегодня рассмотреть.

В Верховной раде зарегистрировали как неотложный законопроект Владимира Зеленского об импичменте, который могут сегодня рассмотреть на заседании Рады. Об этом говорится на сайте Рады.

Пока на сайте Рады отсутствует текст законопроекта.

Отметим, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус вчера заявил, что Верховная рада 9 созыва может рассмотреть законопроект об импичменте президента в четверг, 29 августа.

Также народный депутат нового созыва от «Слуги народа» Руслан Стефанчук заявил, что сегодня, 29 августа, в Верховную раду планируют внести 80 важных законопроектов. Он подчеркнул, что сегодня депутаты не будут рассматривать законопроекты, их будут вносить.

Напомним, что ранее Зеленский уже вносил в Раду законопроект об импичменте. Председатель Верховной рады Андрей Парубий тогда его раскритиковал.

Отметим, на сайте Рады 29 мая 2019 года был обнародован текст законопроекта об импичмент президента, который был внесен Зеленским.