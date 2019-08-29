Режиссер «доставлен в Москву в рамках процесса обмена» с украинской стороной, утверждает неназванный собеседник «Интерфакса».

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, этапирован в Москву и помещен в Бутырский следственный изолятор (СИЗО №2). Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

«Сенцов переправлен из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывал наказание, в Москву — в Бутырку», — отметил собеседник агентства. По его версии, режиссер «доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена» пленными между РФ и Украиной.

В свою очередь собеседник ТАСС сообщил, что Сенцова доставили из колонии №8 города Лабытнанги в Москву для обмена с украинской стороной.

Адвокат задержанного Дмитрий Динзе эту информацию пока не подтвердил.

«Спецэтап авиацией мог перевезти его в течение дня», — написал в своем канале в Telegram руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Одним из первых о возможном этапировании режиссера написал канал Baza.

«Предполагается, что его могут обменять на российского журналиста Кирилла Вышинского, освобожденного ранее судом в Киеве», — сообщил он.

Депутат Верховной рады Украины Ахтем Чийгоз в свою очередь выразил уверенность в том, что обмен заключенными состоится 30 августа. «По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе» в Украину, цитирует его слова РИА «Новости».

Дело Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. Еще одного фигуранта дела — Александра Кольченко — приговорили к 10 годам лишения свободы.

Освобождение Вышинского

Киевский апелляционный суд 28 августа постановил освободить главного редактора портала «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи. Журналист обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию. Репортеру позволили покинуть огражденный стеклом отсек в зале суда. Сотрудник агентства провел под стражей более 400 дней. В дальнейшем ему предстоит судебный процесс по обвинению в государственной измене.

Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) в Киеве в мае 2018 года по обвинению в госизмене. Вышинский родился в Днепропетровске, в сентябре 2015 по указу президента России Владимира Путина он получил российское гражданство на основе ранее поданного заявления, сохранив и гражданство Украины.