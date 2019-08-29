За январь-июль 2019 года средняя начисленная зарплата в Беларуси достигла 1 056 рублей.

Среднесписочная численность работников за этот период составила 2,788 млн человек. Соответственно, начисленный фонд зарплаты с начала года по июль составил 20,601 млрд руб.

Относительно аналогичного периода прошлого года фонд зарплаты подрос на 13,4 %. Самый большой фонд зарплат находится в белорусской столице, и за период с января по июль текущего года он составил 6,353 млрд рублей.

В Минской области фонд зарплат составляет 3,237 млрд рублей, что почти вдвое ниже.

В числе «отстающих» регионов с самым маленьким фондом зарплат находится Могилевская область – 1,836 млрд руб.

В этой области на фоне малочисленности населения зафиксирована самая низкая средняя зарплата в стране.

При этом в Минске фонд зарплат увеличивается быстрее всех. В Могилевской области, наоборот, фонд зарплат увеличивается медленнее всех (на 10,7 %).

Специалисты отмечают, что сельское хозяйство входит в число отраслей экономики с низкими зарплатами, имея при этом самую высокую трудовую нагрузку.

За 7 месяцев этого года фонд зарплаты там составил 1,327 млрд рублей и увеличился на 9,6 % на фоне средних +13,4 %.

Как сообщает banki24.by, наиболее высокий темп роста фонда зарплаты отмечен в IT-секторе, увеличившись на 26,9 %, составил 1,230 млрд руб.

В данной отрасли такой высокий темп роста фонда зарплаты закономерен. Довольно часто уровень зарплаты специалистов в этой отрасли привязан к курсу зарубежной валюты. В IT-сфере в последнее время отмечен самый активный в экономике спрос на новые кадры.

В сфере госуправления фонд зарплаты вырос лишь на 3,4 % и составил 622 млн руб. Расходы на оплату труда чиновников в реальном выражении снизились к 2018 году.

В текущем году на зарплаты учителям было выделено 592,1 млн рублей, фонд зарплат увеличился на 16,5 %, профессорско-преподавательскому составу увеличился на 12,6 % и составил 160,9 млн рублей, врачам достиг 379,6 млн рублей, показав положительную динамику +20,4 %, среднему медперсоналу – 591,7 млн руб. (+16,7 %), соцработникам – 144,7 млн руб. (+11,9 %).