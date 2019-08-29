Новое временное хранилище для источников ионизирующего излучения появится недалеко от столицы, но не стоит волноваться: речь не идет об обходах с БелАЭС.

Временное хранилище для источников ионизирующего излучения планируют начать строить в 2020 году в деревне Прилесье Минского района на территории Объединенного института энергетических и ядерных исследований (ОИЭЯИ) «Сосны», говорится на сайте учреждения, сообщает Sputnik.by.

Общественные обсуждения по данному вопросу должны пройти до 8 сентября.

Хранилище до выяснения обстоятельств

Согласно отчету об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в хранилище планируется размещать источники ионизирующего излучения, задержанные пограничной службой и другими организациями, а также подозрительные бесхозные источники.

Там же там будут проводиться научно-исследовательские работы по их идентификации и экспертизе.

Во временном хранилище радиоактивные объекты будут находиться до окончания обследования и их идентификации и, если потребуется — следственных действий.

После этого все подтвержденные опасные материалы будут передаваться на длительное хранение в УП «Экорес», расположенное также недалеко от Сосен.

Хранилище разместится в 7,3 километрах (по прямой — Sputnik) к юго-востоку от МКАД, расстояние от жилой зоны поселка Сосны составит 1,5 – 1,8 километров.

Поводов для паники нет

Срок эксплуатации нового здания временного хранилища в ОИЭЯИ «Сосны» составит 50 лет.

В самом институте подтвердили информацию. И отметили, что все не так страшно: такое хранилище и сейчас существует. Только здание, в котором оно находится, требует капитального ремонта.

«Ремонт этого помещения может обойтись дороже строительства нового, поэтому и было принято решение возвести отдельное здание с соблюдением всех современных норм безопасности», — объяснили в институте.

Специалисты учреждения заверили, что новый объект, так же, как и старый, не нанесет вреда окружающей территории и жителям близлежащих населенных пунктов.

«Все источники поступают к нам тщательно закрытыми, в специальных контейнерах. Даже в случае аварии и утечки, загрязнение не распространится за пределы помещений, где хранятся источники или проводится их исследование. После исследования источник излучения будет упакован по соответствующим правилам и отправлен на длительное хранение в специальное хранилище», — рассказали в ОИЭЯИ «Сосны».

Ученые пояснили, что в их учреждение регулярно поступают источники с предполагаемым излучением. Но это не всегда так грозно, как звучит: таким может быть, например, компас старого образца, выпущенный в советские время. На некоторые модели наносили раствор, благодаря которому стрелки светились – там содержались опасные вещества.

Большую часть направляемых в институт опасных материалов составляют промышленные аппараты, содержащие радиоактивные изотопы и отработавшие свой срок.

В институте заверили, что их хранилище не предназначено для хранения отходов ядерного топлива будущей БелАЭС.

Известно, что в настоящее время в мире существуют лишь теоретические варианты уничтожения радиоактивных отходов, во всех странах для них создаются специальные длительные хранилища, которые и мы оставим своим потомкам.