На пешеходном переходе в Бобруйске автоледи насмерть сбила женщину

28 августа в Бобруйске легковушка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Авария произошла возле дома №5 по ул.Светлогорское шоссе. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Световозвращающих элементов при себе она не имела. В результате женщину-пешеход сбил автомобиль «Тойота». Им управляла жительница Бобруйска. От полученных травм она скончалась на месте. На данный момент устанавливается её личность. Водитель был трезв.

Все обстоятельства произошедшего продолжают выяснять следователи.