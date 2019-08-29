Фото: Сергей Балай, TUT.BY

На начальника ГАИ Ленинского района Минска подполковника милиции Александра Дымонта завели уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.

На начальника ГАИ одного из районов Минска завели уголовное дело за злоупотребление властью
Скриншот с сайта ГУВД Мингорисполкома

Еще зимой с сайта ГУВД Мингорисполкома убрали фамилию, имя, отчество начальника ГАИ Ленинского района — на этой должности был подполковник милиции Александр Дымонт. Нет информации и о заместителе — известно, что он уволился. Источник сообщил AUTO.TUT.BY, что в отношении Дымонта с февраля 2019 года проводило проверку управление собственной безопасности МВД Беларуси.

— Александр Васильевич даже форму тогда перестал носить. Никуда особо не выезжал, сидел в РУВД, бумажки перебирал. Месяц назад он ушел в отпуск, а в понедельник должен был выйти на службу, но не появился. Узнали, что в ГУВД пришла бумага о возбуждении в отношении него уголовного дела. Вроде как речь идет о том, что он выписывал премии, а возвращали ему наличкой.

На начальника ГАИ одного из районов Минска завели уголовное дело за злоупотребление властью
Александр Дымонт. Фото: газета «Транспортная безопасность»

Информацию о возбуждении в отношении Дымонта уголовного дела по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) TUT.BY подтвердили в Генеральной прокуратуре. Материалы направили в центральный аппарат Следственного комитета. Мера пресечения в виде заключения под стражу к Дымонту не применялась.

Ч. 2 статьи 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями

Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (злоупотребление властью или служебными полномочиями), — наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 

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