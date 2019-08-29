Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич ожидает, что активная фаза переговоров по цене на газ с Россией начнется в сентябре.

«Активная фаза переговоров по цене на газ с Россией начнется в сентябре», — сказал Каранкевич, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, «сейчас период, когда мы готовим очередные предложения». Министр предполагает, что переговоры могут быть завершены в ноябре. «Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь», — добавил министр.

«Подготовленные белорусской стороной предложения будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства. Будут представлены различные подходы, в том числе касающиеся изменения формулы цены на газ», — уточнил он.

Как сообщалось, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев 1 августа заявил, что идущие переговоры по газу «абсолютно технические: соглашение есть и формула есть». «Российская сторона подтвердила добрую волю в проявлении большего внимания к этому вопросу, чем он того стоит… Думаю, до 31 декабря будет найдено оптимальное решение», — сказал Мезенцев.

Ранее, в начале июля, посол Беларуси в России Владимир Семашко подчеркивал, что Россия нарушает договор о Евразийском союзе, затягивая обсуждение цен на газ для республики с 2020 года.

«Мы направляли свои предложения (по цене на газ — ИФ) в Минэнерго РФ, Газпром, правительство РФ. Предлагали разные методики, но пока не получили ни одного официального заключения. Подобная ситуация происходит и с налоговым маневром. Считаем, что это нарушение Договора о Евразийском союзе», — заявил Семашко в опубликованном на сайте белорусского МИД интервью «Комсомольской правде».

Семашко пояснял, что «мы много спорили по цене на газ, два года назад подписали с Россией протокол, существенно корректирующий его ценообразование». По его словам, по этому документу «к концу 2018 года должны были выработать общую формулу, с тем, чтобы выйти в перспективе на сопоставимые цены на газ для Беларуси и для потребителей Смоленской области России, а уже 1 июля этого года подписать соответствующее межправительственное соглашение».

Как сообщалось, в соответствии с межправительственным протоколом, который был подписан в апреле 2017 года, энергетические ведомства Беларуси и России до 1 июля 2019 года должны были согласовать цену на газ для республики с 1 января 2020 года.

Фиксированная цена газа для Беларуси в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м. Цена на газ с 2020 года остается неопределенной.