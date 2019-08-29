В среду, 28 августа 2019 года, иностранный студент утонул в водохранилище Дрозды. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС РБ.

Очевидец вчера в 19:40 сообщил спасателям МЧС о том, что возле дамбы водохранилища Дрозды в воду прыгнул мужчина, он не всплыл. На место происшествия прибыли подразделения МЧС.

МЧС: «В 20:53 сотрудники ОСВОД в 5 метрах от берега с глубины 4 метра извлекли мужчину без признаков жизни. В 20:55 сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть юноши — иностранного студента 2000 года рождения».

Другие подробности данного происшествия не сообщаются.