Государственных наград удостоены работники различных сфер за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в обеспечение законности и укрепление правопорядка, совершенствование судебной системы, заслуги в проектировании социально значимых объектов, развитии промышленности, транспортной и дорожной отраслей, сферах науки, образования, культуры, искусства и спорта. Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Орденом «За службу Родине» III степени награжден начальник Могилевского института Министерства внутренних дел Беларуси генерал-майор милиции Валерий Полищук.

Профессор кафедры режиссуры кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств Владимир Забелло удостоен ордена Почета. Этой же наградой отмечены заслуги судьи суда Ошмянского района Виталия Казакевича.

Орденом Франциска Скорины награжден заведующий кафедрой рисунка Белорусской государственной академии искусств Владимир Товстик.

Представители различных сфер деятельности также удостоены медалей «За трудовые заслуги», Франциска Скорины, почетных званий.

Еще одним Указом за образцовое исполнение служебных обязанностей медалями «За безупречную службу» различных степеней награждена большая группа военных.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение, в соответствии с которым коллективу работников ОАО «Полесьежилстрой» объявлена Благодарность президента Республики Беларусь за большой вклад в развитие строительной отрасли и высокий профессионализм.

За многолетнюю плодотворную работу, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие белорусского театрального искусства Благодарности президента удостоен ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Тадеуш Кокштыс.

Благодарность президента также объявлена директору Белыничской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Виктору Подольскому за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в физическое и патриотическое воспитание молодежи.