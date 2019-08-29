Двукратная олимпийская чемпионка в академической гребле Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры. Об этом белорусская спортсменка заявила сегодня на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Беларуси, передает БЕЛТА.

«Я хочу объявить о завершении своей спортивной карьеры и в связи с этим поблагодарить всех, кто помогал, поддерживал и организовывал мою подготовку. Это Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет, федерация по гребле, а также своих напарниц, врачей, массажистов, партнерш по команде, мужа, болельщиков, журналистов», — сказала Екатерина Карстен. Спортсменка отметила, что готовилась к восьмой Олимпиаде в своей карьере, но накануне лицензионного чемпионата мира, который проходит с 25 августа по 1 сентября в Линце, Екатерина Карстен сломала ребро и решила пропустить мировой форум и завершить карьеру.

Прославленная спортсменка добавила, что сейчас Белорусская федерация гребли помогает подобрать подходящую работу, но не в роли тренера. Планируется, что Екатерина Карстен из Германии, где сейчас проживает ее семья, переедет в Беларусь. Также она 2 сентября примет участие в олимпийском уроке «Знание — сила!», который пройдет в Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета Беларуси.

Екатерина Карстен является первой двукратной олимпийской чемпионкой (1996, 2000) в истории независимой Беларуси и шестикратной чемпионкой мира (1997, 1999, 2005, 2006, 2007, 2009). Награждена орденом Отечества I, II и III степеней, орденом Почета, медалью «За трудовые заслуги». Лауреат премии «Белорусский спортивный Олимп».