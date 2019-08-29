Пассажиры Белорусской железной дороги при покупке проездных документов в билетной кассе со 2 сентября смогут при желании дополнительно оплатить постельное белье, сообщили «Минск-Новости» в пресс-центре БЖД.

Услуга распространяется на купейные, плацкартные вагоны и вагоны СВ поездов формирования Белорусской железной дороги, курсирующих внутри страны. Кроме того, БЖД работает над внедрением услуги оплаты постельного белья при покупке билетов на официальном сайте.

Напомним, в международном сообщении стоимость комплекта белья уже включена в цену билета.