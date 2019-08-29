Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, завершил визит в Украину и 29 августа направится в Молдову и Беларусь.

«Очень продуктивные два дня в Украине. Завтра я отправляюсь в Молдову и Беларусь, где встречусь с лидерами обеих стран для обсуждения вопросов региональной безопасности. Ожидаю укрепления наших дипломатических и экономических связей», – написал он в Twitter.

Посольство США в Беларуси сообщило в Facebook, что в Минске Болтон встретится с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем, «чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси».

Болтон прилетел в Украину 27 августа. Он провел несколько встреч, в том числе с президентом страны Владимиром Зеленским.

О предстоящем визите высокопоставленного американского чиновника в Беларусь стало известно 26 августа. Дэвид Кремер, бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, считает, что Болтон приедет, чтобы засвидетельствовать поддержку суверенитету и территориальной целостности Беларуси.