Вырастут зарплаты бюджетникам и выплаты по европротоколу, подешевеют страховки. Изменения сентября

В Беларуси с 1 сентября поднимут тарифную ставку первого разряда (а следом и зарплаты бюджетников), введут новые правила страхования и изменят цены на некоторые марки сигарет. FINANCE.TUT.BY рассказывает, к каким еще изменениям белорусам готовиться с началом осени.

Некоторые страховки будем оформлять и оплачивать по-новому

С 1 сентября в Беларуси изменят правила оформления некоторых страховок. Новшества затронут договоры на страхование жизни, дополнительной пенсии, обязательное страхование строений и автострахование. К примеру, лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ вырастет с 400 до 800 евро.

Снизятся тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц — с 0,14 до 0,13% от страховой суммы. Проще говоря, эти страховки должны подешеветь. Страховую стоимость рассчитывают по техпаспорту, учитываются материалы, метраж, год постройки и количество строений.

Еще одно изменение: с 1 сентября белорусы смогут оформлять договоры на страхование жизни и дополнительной пенсии на минимальный срок от 1 года. Сейчас нижняя планка составляет 3 года.

Кроме того, с сентября организации, которые занимаются страхованием жизни и дополнительной пенсии, смогут заключать договоры в электронном виде без использования электронной цифровой подписи, а страхователей идентифицировать без их личного присутствия. То есть не обязательно будет идти в страховую, чтобы оформить договор.

Бюджетники получат прибавку к зарплате

С 1 сентября вырастет размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты бюджетников — с 36,4 до 41 рубля.

В последний раз размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций повышали с 1 мая — с 35,5 до 36,4 рубля, ранее — с 1 октября прошлого года — с 34 до 35,5 рубля.

Напомним, с 2020 года изменится схема оплаты труда бюджетников. С 1 января следующего года тарифную ставку первого разряда заменят на базовую ставку, которая составит 180 рублей, а вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную.

Правительство должно отчитаться президенту по зарплатному «рабству»

В сентябре правительство должно отчитаться президенту, в которое попадают некоторые предприятия, а соответственно — и их работники. Напомним, ранее 23 августа Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание, что в последнее время ему поступают жалобы со стороны предприятий (в первую очередь государственных) на неравные условия взаимоотношений с банками. «Это касается неоправданно высоких процентных ставок, больших комиссий, которые банки выставляют предприятиям, так называемых случаев зарплатного рабства», — рассказывал Сергей Румас.

Напомним, белорусские банки в некоторых случаях, выдавая кредит предприятиям, прописывают условия таким образом, чтобы клиенты полностью перешли к ним на обслуживание. То есть чтобы все расчеты, в том числе касающиеся выплаты зарплаты, проходили через тот банк, который выдал кредит. Работодатели, в свою очередь, препятствуют работникам в самостоятельном выборе банка для оформления зарплатной карточки.

Изменятся цены на некоторые сигареты

Изменятся цены на сигареты, в основном вырастут. Подорожание составит от 5 до 10 копеек. К примеру, Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены на сигареты Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver, Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Superslims Violet — с 2,2 до 2,25 рубля. В продаже появятся сигареты Pall Mall Demi Purple — по 2,05 рубля.

Предприятие «Беларусьторг» с 1 сентября снизит стоимость сигарет SOBRANIE BLACKS — с 3,8 до 3,23 рубля, сообщается на сайте МНС. При этом Davidoff Blue, Davidoff Classic, Davidoff Classic Slims, Davidoff Gold, Davidoff Gold Slims подорожают с 3,4 до 3,5 рубля.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1-го числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки.

Беларусбанк откажется от переводов «Стриж»

С 1 сентября Беларусбанк перестанет принимать денежные переводы «Стриж». Об этом сообщается на сайте банка. Беларусбанк предлагает в качестве альтернативы перевод денег с использованием карточек (их реквизитов).

Отправить деньги через систему быстрых переводов «Стриж» могут физлица на территории Беларуси. Все операции осуществляются через кассы банка — как отправления, так и получения денег. Для этого не нужно открывать счет в банке. При этом минимальная и максимальная суммы денежного перевода не предусмотрены. Один из плюсов этой системы — срок перевода. Деньги можно получить сразу же с момента отправления перевода.

Предпринимателям нужно подключиться к системе налогового контроля

Индивидуальным предпринимателям, которые работают в Минске и городах областного подчинения, к 1 сентября нужно подключиться к системе контроля кассового оборудования. До 1 октября это требование нужно выполнить тем, кто трудится в городах районного подчинения, а до 1 ноября — по всей стране.

Для этого ИП нужно заключить с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» договоры на подключение кассового оборудования к системе контроля.