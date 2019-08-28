Белорусская школьная программа в новом учебном году претерпит изменения. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции 28 августа в Национальном пресс-центре, сообщает БЕЛТА.



Традиционно, в сентябре школьная программа терпит некоторые изменения. Не стал исключением и грядущий учебный год. В первую очередь это коснется девятиклассников, которые приступят к урокам по новым учебникам.

— Обновление содержания пособий начато четыре года назад и проводится поэтапно, — сообщила журналистам заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская. — Полностью процесс планируется завершить через два года.

Специалист рассказала, что представители института находятся в постоянном контакте с учителями и в диалоге стараются решить некоторые моменты. В частности, речь идет о перераспределении образовательного материала. Например, в целом уменьшено количество терминов и понятий, обязательных для усвоения. Снизилось количество лабораторных и практических работ по биологии и географии.

— Есть перестановки и по конкретным предметам, — продолжила представитель института. — Раздел математики тригонометрия ранее изучался в восьмом классе. Однако учащиеся, их родители и педагоги сделали вывод, что этот раздел оказался нелегким для детей такого возраста. Поэтому, его перенесли в программу девятого класса. А из девятого в десятый класс переведено произведение Николая Гоголя «Мертвые души». Такая практика необходима для того, чтобы программа максимально соответствовала способностям учащихся, — заключила Людмила Романовская.