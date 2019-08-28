Об этом сообщил первый вице-премьер Александр Турчин в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

В своей речи Александр Турчин отметил, что по сравнению с началом года эта цифра снизилась почти в десять раз, однако существующий показатель в 28 организаций правительство не устраивает.

Первый вице-премьер заявил, что будут предприниматься все необходимые меры для выведения таких отстающих предприятий «на нормальный уровень заработной платы».

По словам Турчина, это коснется предприятий, руководители которых платят своим работникам менее 500 рублей.

Турчин подчеркнул, что правительство будет учитывать дифференциацию в разрезе регионов страны. Однако контроль за повышением уровня оплаты труда будет продолжен, будет предпринят ряд мер, которые позволят поэтапно выйти на достойный уровень зарплаты.

Первый вице-премьер заявил, что президент страны поддержал инициативу правительства относительно увеличения ставки первого разряда для бюджетных организаций примерно на 12,6 %.

Турчин заметил, что с января по июль текущего года «есть цифры средней зарплаты по стране», она составляет 1 055 рублей.

Запланировано выйти на эти параметры до конца текущего года, а повышение ставки первого разряда позволит достичь уровня 80 % зарплаты бюджетников к средней зарплате по стране.

Если средняя зарплата не будет стоять на месте и продолжит расти, то будут предприняты допмеры и решения относительно повышения зарплаты бюджетникам.