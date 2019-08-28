28 августа православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. С этим днем связано множество традиций и запретов, который обязательно нужно соблюдать и ни в коем случае не игнорировать.

После распятия Христа на кресте лишь апостол Иоанн остался присматривать за Девой Марией, заботясь о ней, как о собственной матери. С такой просьбой Иисус Христос обратился к своему ученику незадолго до того, как он покинул грешную Землю. Остальные апостолы ушли в дальние страны, чтобы распространять веру во Христа. Сама Богородица уже знала, что она вскоре она будет рядом со своим сыном.

Изначально во сне она увидела архангела, который рассказал, что вскоре она уйдет на Небеса. Вскоре к Деве Марии пришли все апостолы, о которых она долго молилась. В один из дней на Небесах появился яркий свет, из которого Сын Божий появился в окружении ангелов.

Он сам забрал свою Мать на Небеса. Тело Матушки Заступницы вскоре исчезло из гроба, поэтому считается, что Господь забрал на Небеса и тело, и душу Пресвятой Девы Марии.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы является очень красивым и символичным. Он демонстрирует верующим всю мощь любви и силу материнских чувств.

Что нельзя делать 28 августа:

в этот великий праздник запрещено убираться в доме, работать в огороде. Поэтому стирку, глажку и любые домашние хлопоты стоит отложить на другой день. Согласно народным приметам, в этот день нельзя пользоваться ножом. Именно поэтому хлеб принято ломать руками,

в этот день стоит избегать ссор, скандалов. Старайтесь не конфликтовать и не совершать злых деяний по отношению к окружающим. 28 августа стоит приходить в храм, и важно, чтобы помыслы ваши были чистыми,

также 28 августа издавна запрещалось ходить босиком: считалось, что таким образом можно навлечь беду и заболеть.

На Успение принято молиться в храме и дома. Считается, что молитвы в этот день имеют особую силу. Принято просить у Бога прощение за грехи, прося о спасении и любви.