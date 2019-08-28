Партнерство и союзничество между Москвой и Минском продолжается и будет развиваться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ценим и дорожим нашими союзническими отношениями с Минском, вы знаете, что продолжаются интеграционные процессы, продолжается развитие нашего союзного государства. Мы близкие союзники и партнеры по развитию ЕврАзЭСа (ЕАЭС — ред.). И это партнерство и союзничество, естественно, продолжается и будет только развиваться. Здесь нет никаких сомнений». — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, не противоречит ли интересам Москвы в регионе возобновление взаимодействия Минска и Вашингтона.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует посетить Беларусь на этой неделе.

По данным издания, Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит эту страну, с начала этого века.

Однако издание уточняло, с кем планирует встретиться Болтон и какие вопросы стоят на повестке дня в ходе его визита. Глава МИД Беларуси Владимир Макей в среду заявил, что пока не комментирует информацию о возможном визите Болтона в Минск.