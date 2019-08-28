«На свет появилась еще одна доченька»: 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

И показал первое фото с новорожденной дочкой.

79-летний Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина Млодик снова стали родителями. О радостном событии звездная пара рассказала в соцсети, опубликовав первое фото с новорожденной дочкой. Ирина и Эммануил не стали скрывать лицо и имя малышки.

У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька… КЛАРОЧКА!

— написал Эммануил.

(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Напомним, что для Эммануила эта дочь стала третьей. Также у него есть сын Максим и внуки. У Ирины и Эммануила первая общая дочь родилась в феврале 2018 года. Причем тогда Млодик заявляла, что родила сама.