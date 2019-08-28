Мужчины избивали своих пожилых родственниц только в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи завершили расследование уголовного дела об истязании пожилой женщины, сообщили в среду УСК по Минску, передает Sputnik.

Установлено, что в одной из столичных квартир на улице Слободской мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько дней в апреле текущего года избивал свою 84-летнюю тетю.

Пожилая женщина была вынуждена обратиться с заявлением в милицию, после чего в отношении ее 52-летнего племянника возбудили уголовное дело. По словам пострадавшей, мужчина, находясь в трезвом состоянии, хорошо к ней относится, поэтому она предложила ему жить вместе.

«В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что обвиняемый нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками. Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном», — рассказали в УСК.

Избивал мать

Аналогичная ситуация произошла в Советском районе столицы. По данным следствия, с февраля по май текущего года 49-летний мужчина избивал 76-летнюю мать. Женщина долго молчала и жалела сына, а также боялась, что он продолжит ее избивать.

«После очередного избиения женщина обратилась в поликлинику за медицинской помощью. Медики констатировали перелом носа. Женщина рассказала врачам, что была избита сыном», — сообщили следователи.

Как и в предыдущем случае, мужчина избивал свою мать, находясь в нетрезвом состоянии. Установлено, что он нигде не работает и ранее состоял на учете у нарколога.

По результатам расследования мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 154 (истязание) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.