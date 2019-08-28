Известный французский актёр Жерар Депардье стал владельцем земельного участка под Минском, пишет Newsbel.by со ссылкой на TUT.by.

По информации издания, речь идет о земельном участке в деревне Лапоровичи. Известно, что в конце 2017-го года именитый француз побывал в этом населенном пункте.

“Актер проникся симпатией к нашей стране и изъявил желание построить тут дом. По поручению главы государства Жерару Депардье был выделен участок в деревне Лапоровичи. Можно сказать, что теперь его мечта сбудется”, — рассказала журналистам исполняющая обязанности председателя Папернянского сельского исполнительного комитета Светлана Ракецкая.

Депардье был выделен участок на 0,1500 га для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Срок аренды участка – 99 лет.

Отметим, что соседкой Жерара Депардье стала известная белорусская спортсменка Дарья Домрачева.