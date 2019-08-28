Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время совершить визит в Казахстан. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, передает БЕЛТА.

«Думаю, что мне в ближайшее время представится возможность побывать в Казахстане, и мы обсудим весь комплекс наших отношений. Мы в свое время с нынешним президентом, господином Токаевым, договорились, что торопиться не будем: серьезно посмотрим, проревизируем наши отношения, выработаем план действий на будущее (или, как модно сейчас говорить, дорожную карту наших отношений на предстоящие годы). В Нур-Султане мы утвердим эту дорожную карту. Но серьезно подготовимся. Для этого в ближайшее время соберем межправкомиссию, посмотрим на проблемные вопросы, которые есть, и выработаем дальнейшие наши отношения», — заявил президент.