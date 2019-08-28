Российская сторона расценивает визит советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Минск как внутреннее дело Беларуси, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, это внутреннее дело Беларуси», — сказал Песков журналистам.

«Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Беларуси и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится. Речь не идет о полноформатных официальных контактах. Это визит на рабочем уровне», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Комментируя сообщения о том, что в Минске рассматривают возможность закупок американской нефти, Песков отметил, что «это вопрос экономической целесообразности».

«Это абсолютно вопрос экономической целесообразности и каждая страна сама принимает решение», — заявил пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что Москва «ценит и дорожит союзническими отношениями с Минском».

«Это партнерство и союзничество, естественно, продолжается и будет только развиваться. Здесь нет никаких сомнений», — сказал Песков.

Между тем, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отказался комментировать возможный визит Болтона.

«Пока без комментариев», — сказал Макей журналистам в среду в Минске.

Вместе с тем он не исключил, что в ближайшее время появится какая-то конкретная информация по данному визиту.

Как сообщалось, в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил об ожидаемом визите в Минск советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Болтон станет самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Беларусь в 21-м веке, отмечает журнал.