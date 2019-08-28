Сервис «Кино Mail.ru» сформировал список лучших российских кинокартин XXI века, основываясь на анализе около шести миллионов оценок пользователей.

Абсолютным лидером всех рейтингов среди российских фильмов стала спортивная драма «Легенда № 17» с Данилой Козловским в главной роли. По информации его составителей, эта кинокартина получила лучшие оценки во всех возрастных категориях (18 — 55+).

Фильм «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева вышел в 2013 году. Он был снят на студии «ТриТэ». Лента рассказывает о становлении легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова и о первом матче «Суперсерии СССР — Канада» 1972 года.

Фильм получил шесть премий «Золотой орел», в том числе — был признан а России лучшей игровой лентой года.

Ряд сцен «Легенды № 17» снимали на льду спорткомплекса «Бобруйск-Арена». Съемки проходили 22 — 24 августа 2011-го года. Наша ледовая площадка в фильме превратилась в хоккейный стадион японского города Саппоро 1972-го Олимпийского года.