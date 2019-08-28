Белорусское "Эль класико" на "US Open". Арина Соболенко и Виктория Азаренко зажгли стадион!

Они сошлись, вода и пламень… Живая легенда белорусского тенниса Виктория Азаренко и замахивающаяся на этот статус Арина Соболенко. Даже организаторы «US Open» с большим пиететом отнеслись к первому в истории белорусскому дерби и поставили его на корт Луи Армстронга в самый прайм-тайм. Теннисистки оправдали ожидания и сотворили настоящий спектакль. Что, впрочем, осложнило жизнь родным болельщикам: матч закончился почти в шесть часов утра по минскому времени.

Но теннисный вариант «Эль класико» действительно стоил потраченного на него времени. И кажется, никто на арене не остался разочарованным. Трибуны на корте имени Луи Армстронга бурлили возбужденным гулом. Соперницы представляли одну страну, вышли в одинаковой форме и расцветке от Nike, и победить хотели обе одинаково сильно. Но во второй круг пройти могла только одна. Кульминация наступила в решающем сете, когда белорусские теннисистки шли ноздря в ноздрю, комон в комон, беря геймы на своих подачах. Только вот чего это стоило?! «Ты можешь!» — говорила себе Виктория, когда при счете 3:4 проиграла три розыгрыша подряд и позволила сопернице сравнять положение до 40:40. Тот гейм Азаренко все-таки выиграла, но лишь ценой серьезных волевых заимствований у собственного организма. Увы, у этой кредитной линии есть предел…

А ведь начиналось все совсем иначе. В первом сете Арина отплясывала под дудку Виктории, чередуя свои танцевальные па с громкими словесными эскападами и недовольными взглядами на трибуну, где сидел Дмитрий Турсунов. Что-то в их плане на игру не работало. Соболенко пыталась диктовать темп и ритм , однако действовала удобно и комфортно для Азаренко. Низвергнутая королева белорусского тенниса в зависимости от ситуации обостряла или, наоборот, давала возможность ошибаться нетерпеливой принцессе, заманивая в грамотно расставленные ловушки.



На форумах часто противопоставляют как характер, так и игровой стиль Азаренко и Соболенко. Но если хорошенько вспомнить, какой была Вика десять лет назад, то мы найдем немало схожего. У Виктории, конечно, с самого начала карьеры была более прокачанной база ударов и игровых элементов, однако большую часть арсенала она не использовала, делая ставку на высочайший темп и плотность игры. Лишь к середине карьеры Азаренко нашла баланс, и титулы «Большого шлема» не заставили себя ждать.

Соболенко пока пребывает дальше от нахождения своей золотой середины еще и потому, что многим теннисным элементам она учится по ходу, уже на зрелой стадии карьеры. Все мы свидетели, насколько сильно изменился ее стиль за последние пару лет. И это еще одна причина, почему Соболенко порой не может держать уровень на протяжении турнира (не говоря уже о длительном отрезке), а порой и одного матча. Она в постоянном поиске себя! Например, в этом конкретном матче чрезмерная вера в мощь и скорость привела к тому, что Арина проиграла первый сет. А в начале второго Азаренко сделала брейк и повела 2:0…

Пожалуй, это был ключевой момент встречи. Удержи Виктория уровень минимального числа ошибок при активной игре, не найди Арина возможности добавить — и 9-я сеяная отправилась бы отдыхать. Но Соболенко нашла, во многом интуитивно, тот самый баланс. Буквально несколько противоходов, вовремя взятых пауз перед ударом, которые не противоречили, а наоборот поддерживали усиливавшийся напор, — и Арина сразу стала хозяйкой положения. 21-летняя минчанка выиграла следующий отрезок 6-1 по геймам и заодно вторую партию.



В третьей уже пошла игра нервов. Азаренко вновь на старте партии сделала брейк, однако Соболенко опять же отыгралась. Тем временем и фактор физической готовности тоже вступил в дело. Матч получился затратным для обеих теннисисток. Но Арина, вероятно в силу возраста, готова все же лучше. У Азаренко сводило ноги, два раза она падала. На этом фоне контрастно выглядел шпагат, в который с легкостью села ее молодая соперница.

К тому моменту Соболенко уже почувствовала свою игру, а потому ее победа выглядит полностью закономерной. Но это лишь первый круг. А долгосрочная проблема Арины, что баланс ей приходится искать заново в каждом матче…