Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций будет повышена в Беларуси с 1 сентября на 12,6 % – с 36,4 до 41 руб. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам доклада главе государства, передает БЕЛТА.

По словам Александра Турчина, президент поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций. «Уровень средней заработной платы по стране за январь – июль составил 1055 руб. Это те параметры, на которые мы планировали выйти по итогам года. Если средняя зарплата по стране будет продолжать расти, возможно, нам придется принимать еще какие-то решения по повышению заработной платы бюджетников до конца текущего года», – сказал он.

По расчетам правительства, повышение тарифной ставки первого разряда на 12,6 % и сохранение при этом средней заработной платы по стране на уровне 1055 руб. позволит выполнить поручение Президента о том, чтобы зарплата бюджетников сохранялась на уровне 80 % к средней зарплате.

В целом на повышение оплаты труда бюджетников будет направлено дополнительно 300 млн руб. до конца текущего года. Первый вице-премьер обратил внимание, что часть необходимой суммы будет покрыта за счет бюджетных средств, сэкономленных во время подготовки и проведения II Европейских игр. Всего, по его словам, в бюджете остались неиспользованными 94 млн руб. По поручению Президента, 80 млн руб. из этой суммы будут потрачены на повышение заработной платы в бюджетной сфере, а оставшаяся часть пойдет на ремонт общежитий высших учебных заведений к началу учебного года.